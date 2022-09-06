Самарцам рассказали, где найти продукты по самым выгодным ценам в сентябре 2022 года

Жители смогут купить продукты по самой низкой цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги минимальных цен на продовольственные товары. Проверки помогают жителям сэкономить.

По сообщению городской администрации на 6 сентября 2022 года, выгоднее всего купить морковь за 21,99 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Пшено за 38,36 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Картофель за 19,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм в «Безымянском» в Промышленном районе.

Подобные мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине и наличию товаров в регионе. Вся информация об адресах и ценах указана на официальных страницах мэрии.