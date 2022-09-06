Библиотека семейного чтения приглашает самарцев на мероприятия в честь Дня города

Праздничные мероприятия запланированы на 9 и 11 сентября 2022 года

Библиотека семейного чтения № 25 приглашает жителей Самары на мероприятия, посвященные Дню города. Они пройдут 9 и 11 сентября 2022 года по адресу: проспект Карла Маркса, 21.

Программа на 9 сентября

Гостей ждет обширная развлекательная программа. Для детей и их родителей подготовили увлекательные квесты, мастер-классы, викторины, а также интерактивные краеведческие путешествия. Кроме того, посетителям библиотеки покажут спектакль «Манюня». Его представит Самарское училище культуры. Еще один сюрприз – выступления детских музыкальных коллективов.

Программа на 11 сентября

Также в библиотеке устроят перфоманс «Родом из детства». Это совместный проект с театром «Город». Принять участие в нем смогут все желающие. Для этого нужно прийти с любимой книгой. Помимо этого, в учреждении будет работать открытая музыкально-поэтическая площадка.

Подробнее о мероприятиях в честь Дня города можно узнать здесь.