Самарцам предлагают пожертвовать деньги на строительство клиник и закупку масок

Сомнительные обращения адресованы ИП и юридическим лицам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области стали поступать предложения об участии в благотворительной деятельности. Правда, они направлены не на всех – только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Обращения поступают от имени заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора. «Руководство службы» просит пожертвовать суммы на строительство клиник и закупку СИЗов – в частности, масок.

Однако на деле благотворительность является одной из новых мошеннических схем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотебнадзора.

– Предложения о переводе денежных средств на покупку масок и строительство клиник является новым видом мошенничества, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

В службе также напоминают, что об указанных случаях обмана следует незамедлительно информировать правоохранительные органы.