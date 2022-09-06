Самарцам предлагают пожертвовать деньги на строительство клиник и закупку масок

Сомнительные обращения адресованы ИП и юридическим лицам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителям Самарской области стали поступать предложения об участии в благотворительной деятельности. Правда, они направлены не на всех – только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обращения поступают от имени заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора. «Руководство службы» просит пожертвовать суммы на строительство клиник и закупку СИЗов – в частности, масок.
Однако на деле благотворительность является одной из новых мошеннических схем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотебнадзора.
– Предложения о переводе денежных средств на покупку масок и строительство клиник является новым видом мошенничества, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
В службе также напоминают, что об указанных случаях обмана следует незамедлительно информировать правоохранительные органы.