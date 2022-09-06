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Общество6 сентября 2022 11:11

Самарцам предлагают пожертвовать деньги на строительство клиник и закупку масок

Просьба об участии в благотворительности поступает от «руководства Роспотребнадзора»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сомнительные обращения адресованы ИП и юридическим лицам

Сомнительные обращения адресованы ИП и юридическим лицам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области стали поступать предложения об участии в благотворительной деятельности. Правда, они направлены не на всех – только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Обращения поступают от имени заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора. «Руководство службы» просит пожертвовать суммы на строительство клиник и закупку СИЗов – в частности, масок.

Однако на деле благотворительность является одной из новых мошеннических схем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотебнадзора.

– Предложения о переводе денежных средств на покупку масок и строительство клиник является новым видом мошенничества, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

В службе также напоминают, что об указанных случаях обмана следует незамедлительно информировать правоохранительные органы.