В Самарской области любитель Head & Shoulders ворует шампунь в магазине

Удалось установить личность мужчины или пока нет, неизвестно. Фото: скриншот видео

В Самарской области в кинельском «Магнит Косметик» любитель Head & Shoulders ворует шампунь в магазине. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Тольятти Новости».

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, расположенную в магазине. На ней видно, как мужчина берет сначала один тюбик, делает вид как ни в чем не бывало. Убеждается, что свидетелей нет, и берет следующий, повторяя действия.

Когда мимо проходит продавец с тележкой, мужчина делает вид, что просто рассматривает этикетку. Напоследок, завладев еще тремя шампунями другой фирмы, он уходит.

В результате успешных попыток кражи, у него получилось вынести из магазина шампуни Head & Shoulders с ментолом, а также Clear с соком яблока. Удалось установить личность мужчины или пока нет, неизвестно.