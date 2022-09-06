В Самаре архитектор может зарабатывать до 170 тысяч рублей

Самарцы могут получить достойную оплату труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько может зарабатывать архитектор. Специалисты предоставили данные.

По сообщению сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, претенденты на вакансию «Архитектор» в сфере промышленного строительства смогут зарабатывать до 170 тысяч рублей. Отмечают, что в Москве доход такого специалиста оценивают в 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге в 250 тысяч рублей. Тем, кто хочет высокий заработок, необходимо иметь опыт разработки архитектурной части проектов по возведению крупных промышленных объектов от 5 лет.

Аналитики подчеркивают, средняя зарплата специалиста в областном центре - 68 тысяч рублей. На зарплату от 45 до 50 тысяч могут рассчитывать сотрудники с опытом разработки проектной документации и стажем от 1 года.