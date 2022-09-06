Самолет рейса «Самара-Анталья» вернулся на стоянку из-за поломки

Пассажиры все еще находятся в ожидании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 6 сентября пассажиры авиарейса «Самара-Анталья» не смогли добраться до пункта назначения. Вылет пришлось перенести из-за неполадок на борту. Об этом сообщает телеграмм-канал «AVIAINCEDENT».

Долететь до Турции пассажиры должны были на самолете Boeing 737-800. Он принадлежит турецкой авиакомпании «CORENDON». Вылет из Самары был запланирован на 7:05, однако рейс пришлось задержать.

– В процессе запуска двигателей экипаж ВС доложил о технической проблеме и запросил возврат на стоянку, – сообщает «AVIAINCEDENT».

Согласно информации с сайта аэропорта «Курумоч», вылет все еще не состоялся. Пока он запланирован на 19:05.