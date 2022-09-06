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Общество6 сентября 2022 11:32

Чиновников обяжут вести аккаунты в ВК или Одноклассниках

Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Органы власти должны будут выкладывать в соцсетях отчеты о мероприятиях и комментировать актуальные вопросы

Органы власти должны будут выкладывать в соцсетях отчеты о мероприятиях и комментировать актуальные вопросы

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Правительство РФ определило соцсети, где чиновники обязаны будут вести официальные аккаунты. Это Одноклассники и ВК.

Вести аккаунты в соцсетях обяжут представителей госорганов и органов МСУ, подведомственных организаций и судов. Как пишет ФАН, чиновники должны будут размещать там актуальные контактные данные (электронная почта, номера телефонов) и отчеты о проводимых мероприятиях, а также комментировать актуальные вопросы. Новые требования начнут действовать с 1 декабря 2022 года.

Напомним, в Самарской области аккаунты в соцсетях есть почти у всех органов власти: губернатора, глав городов и районов, администраций, министерств, думы и правоохранителей. Информацию о своей работе они размещают в ВК или в телеграм-каналах. Там же общаются с жителями.