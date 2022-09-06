Самарские специалисты к началу осени построили и отремонтировали 15 км труб

Специалисты продолжают работу в областном центре. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании проделали масштабную работу. Сотрудники «РКС-Самара» построили и отремонтировали 15 километров труб.

По данным компании, к началу осени работники заменили 8,6 километров труб, из которых 4 201 водопроводные и 4 455 канализационные. Благодаря бестраншейному способу, неудобства горожан свели к минимуму. Подобная работа уменьшает время и ресурсные затраты. Уже завершена укладка новых сетей в поселке Горелый хутор.

Также специалисты ведут строительство новых линий. В областном центре протянули 4,4 километра водопроводных и 2 километра канализационных труб. Сотрудники компании продолжают строительство водовода в поселке Зубчаниновка – из 3 800 метров построено 2 700 метров.