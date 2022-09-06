В Самарской области работнику не выплатили зарплату в размере 70 тысяч рублей

Руководство организации частично не выплачивали положенную сумму. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты сотруднику проектно-монтажной организации зарплаты в размере не менее 70 тысяч рублей.

— Нарушение законодательства в сторону работника длилось с февраля по декабрь прошлого года, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

По предварительной информации, в этот период руководство организации частично не выплачивали положенную сумму заработной платы. Основным направлением деятельности организации является производство оборудования для кондиционирования воздуха и холодильных установок.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего. После чего руководителям будет избрано наказание.