Фестиваль "Рок в защиту животных" проводится в Самаре уже пятый год. Фото: РвЗЖ

В Самаре 9 сентября 2022 года пройдет благотворительный концерт «Рок в защиту животных». Об этом журналисту «КП-Самара» рассказали организаторы фестиваля.

- Фестиваль уже пятый год подряд проходит по всей России и за ее пределами, - рассказали организаторы феста. – Все вырученные за билеты средства передаются самарским приютам – в этот раз они пойдут на покупку кормов для бездомных животных в приют «Участие».

Концерт состоится в баре NO NAME BAR. На сцену выйдут самарские и приезжие рок-группы – «Нет и не будет» (Екатеринбург), «Третье Измерение» (ТрИз), Kreek City, «Молочный коктейль», «Рододендрон» и Валера Губодвиг.

Начало в 17.00 Цена билета 300 рублей (предпродажа до 7 сентября - по 200 рублей).