Самарец показал, как выглядит дом с рухнувшей стеной на ул. Галактионовской спустя два года

Сегодня пострадавшее здание укрыто ширмой

5 сентября 2022 года исполнилось ровно два года с момента ЧП на улице Галактионовской. Там в доме №153 рухнула кирпичная торцевая стена. В результате взору горожан предстали сразу несколько помещений, размещенные на трех этажах. К счастью, при происшествии никто не пострадал.

Спустя два года после инцидента Галактионовскую, 153 посетил самарский видеоблогер. Александр Карягин показал, как выглядит дом по состоянию на сентябрь 2022 года.

На опубликованных кадрах видно, что дом «спрятан» за деревянными конструкциями и светлой тканью. Самарцы предположили, что в здании все еще ведутся ремонтные работы. Другие выразили иное мнение: они полагают, что объект временно законсервировали.

Отметим, что жильцам пострадавшего дома пришлось покинуть свои квартиры. Сообщалось, что им предложили пожить в маневренном фонде.

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