Артисты блокбастера «Красная шапочка» поздравили самарцев с днем города

Блокбастер "Красная шапочка" выйдет в прокат 22 сентября

Популярные российские актеры Ирина Розанова, Данила Якушев, Иван Кокорин, Олег Чугунова, Таисия Калинина, Наталия Медведева и Павел Кузьмин, снявшиеся в блокбастере «Красная шапочка», записали видеопоздравление самарцам с 436-летием города и пригласили на премьеру. Прокат фильма в кинотеатрах начнется 22 сентября.

Новая «Красная шапочка» переосмысливает классическую сказку Шарля Перро. Здесь иной, современный ритм и драматизм, но при этом сохраняется аура сказки. Впервые в сюжете появится роль отца (Данила Якушев), а вместо волка – стая оборотней. Главная героиня предстает как современный подросток, который проходит сложный в психологическом плане путь. По замыслу генерального продюсера «Красной шапочки» Лины Арифулиной, фильм будет особенно актуален для подростков с их ценностями, муками выбора и трансформациями. Познакомьтесь с трейлером и приходите на премьеру.