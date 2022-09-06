В Самаре выбрали нового перевозчика на трамвайные и троллейбусные маршруты

Перевозкой пассажиров на электротранспорте продолжит заниматься МП "ТТУ" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги торгов по поиску нового перевозчика на ряд трамваев и троллейбусов. Аукционы прошли без неожиданностей. Обслуживать городской электротранспорт продолжит МП «ТТУ».

– Была подана только одна заявка – от МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Ее признали соответствующей всем требованиям, – говорится на сайте госзакупок.

Напомним, ранее власти объявили три аукциона на обслуживание трамвайных маршрутов №№ 2, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 24к и 25; №№ 1, 3, 4, 5, 7 и 19; №№ 8, 10, 13, 20, 20к и 22. Стоимость закупок – 13,5; 14,9 и 16,6 млн рублей соответственно.

Также чиновники искали перевозчика на троллейбусы №№ 4к, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 (стоимость контракта – 13,6 млн рублей) и №№ 4, 12, 13, 15 и 19 (стоимость – 14,8 млн рублей).

ТТУ предстоит обслуживать все эти маршруты с 16 сентября по 31 декабря 2022 года.

Напомним, недавно также стал известен перевозчик на автобусных маршрутах №№ 2, 24, 67 и 70. Им вновь стала компания «СамараАвтоГаз».