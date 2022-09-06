Под Самарой директор фирмы совершил ряд преступлений при ремонте дороги

В результате действий обвиняемого дорога оказалась покрыта ямами и другими неровностями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ремонт дороги в селе Назаровка Кинельского района обернулся для жителей ямами на проезжей части, а для подрядчика – уголовным делом. Руководителя муниципальной компании обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что директор МП в октябре 2017 года заключил с главой Назаровки контракт на ремонт дороги. Но к работам он приступил до его заключения. В рамках контракта подрядчик должен был использовать грунтощебень стоимостью более 412 тысяч рублей. Однако обвиняемый решил пойти по другому пути. Вместо этого он велел подчиненным добыть материал в карьере около села Назаровка.

– Таким образом, грунтощебень был получен подрядчиком безвозмездно. Экспертиза показала, что он не соответствовал необходимым стандартам – в нем обнаружили существенно заниженное содержание гравия при повышенном показателе грунтовой составляющей, – информирует СУ СК по региону.

Несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, обвиняемый подписал акт приема-передачи. На основании документа ему перечислили полную сумму контракта в размере 810 тысяч рублей. Ими мужчина распорядился по своему усмотрению.

При этом участок якобы отремонтированной дороги от улицы Молодежной до Центральной оказался покрыт колеями и ямами, из-за чего не может быть использован.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статьям: 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием должностного положения в крупном размере»), 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»). В скором времени он предстанет перед судом.