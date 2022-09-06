Расписание движения судов Самара – Зольное изменили с 6 сентября 2022 года

Осенью речной транспорт станет реже курсировать по Волге Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самаре скорректировали график движения речных судов до села Зольное. Теплоходы начали ходить по-новому со вторника, 6 сентября 2022 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Суда до Зольного по-прежнему будут курсировать ежедневно. Изменилось количество рейсов в день – их сократили до одного. Отправление из Самары – в 8:30, прибытие в село – в 12:15, в обратном направлении – в 14:00, прибытие – в 17:00.

Еще один рейс будет отправляться из Самары в 17:30, но конечной точкой будет не Зольное, а Ширяево. Прибытие туда намечено на 20:00.

Напомним, с 5 сентября 2022 года изменилось расписание пассажирской переправы на маршрутах Осипенко – Гаврилова поляна, Самара – Винновка и Самара – Рождествено, а также парома Октябрьский спуск – Рождествено.