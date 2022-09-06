Власти Самары задолжали застройщику аванс за покупку квартир для детей-сирот

Всего было заключено восемь контрактов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары нарушили законодательство при покупке жилья детей-сирот. Мэрия должна была перечислить аванс застройщику в строго установленные сроки, однако компания ждала свои деньги значительно дольше.

Как сообщает прокуратура города, ДУИ Самары и ООО «ССК» в июне текущего года заключили 8 контрактов на покупку жилья для детей-сирот. В рамках соглашения департамент должен был оплатить аванс в размере 49 % от цены контракта. Срок – 10 дней с момента заключения контракта. Общая сумма авансового платежа превысила 4 млн. рублей.

– В нарушение принятых на себя обязательств департамент управления имуществом произвел окончательный расчет аванса с застройщиком 10 августа, то есть спустя 29 календарных дней, – информирует городская прокуратура.

В отношении виновного лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ). Руководителю ДУИ внесены представления об устранении нарушений. Сейчас они находятся на рассмотрении.