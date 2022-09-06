Появилось видео пожара в магазине обуви на ул. Ленинградской в Самаре

Пламя охватило территорию площадью 10 квадратных метров

Появились кадры с места пожара на улице Ленинградской, 54 в Самаре. Здесь утром 6 сентября 2022 года загорелся магазин обуви «Стиль».

На видеозаписи видно, что на месте возгорания работают две пожарные машины. Из самого помещения выходит дым, однако сильного пламени не заметно.

Напомним, в магазине «Стиль» загорелась обшивка потолка, пламя охватило территорию площадью 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали шесть человек. По данным ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло из-за короткого замыкания электросветильника.

С огнем боролись 33 человека. К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.