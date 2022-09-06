В суде эксперты рассказали об алкоголе в крови водителя машины, попавшей под Курумочем в ДТП с семью погибшими

В ДТП под Курумочем погибли семь человек

В Самаре продолжается судебное разбирательство по делу Егора Мухина, которого обвиняют в совершении ДТП с семью погибшими. 8 марта 2021 года автокатастрофа унесла жизни молодых парней и девушек, которые ночью возвращались на машине одного из них домой, в Курумоч. ДТП произошло 8 марта 2021 года. В Волжском районе, неподалеку от села Курумоч столкнулась легковушка и грузовик. В результате аварии все пассажиры легкового автомобиля погибли на месте. Выехавшие на место происшествия, спасатели выяснили, что легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. От сильного удара легковушка вылетела с дороги и перевернулась. За рулем как раз и сидел Егор Мухин, который незадолго до ДТП выложил в сеть видео, на котором он с друзьями дурачился в обнимку с бутылкой шампанского. Позднее родственники парня рассказали, что он ни разу до этого не попадал в аварии. На судебном заседании было зачитано заключение эксперта, в котором говориться, что в крови Егора Мухина обнаружено 2,05 промилле этилового спирта. По просьбе суда эксперт проведет дополнительное исследование, которое ответит на вопрос об опьянении водителя. Следующие слушания по делу пройдут в октябре 2022 года.