Регби-клуб «Самара» стал серебряным призером Кубка России по пляжному регби

Участие в соревнованиях принимали 9 мужских и 9 женских команд

3-4 сентября 2022 года в ЦПСВ «Динамо» в Москве состоялся Кубок России по пляжному регби. Участие в соревнованиях приняли самарские спортсмены – регион представили 9 мужских и 9 женских команд.

Групповой этап прошел гладко – самарцы обошли соперников, одержав победу во всех матчах. Зато следующий день турнира оказался непростым. Самарские команды встретились со сборными Дагестана, Перми и Казани.

Первая игра с дагестанскими соперниками завершилась победой самарцев – 9:4. Регби-клуб «Самара» также уверенно одолел РК «Витязь» из Перми, завершив матч со счетом 6:2 в свою пользу. А финальная игра против постоянного соперника РК «Энергия» завершилась счетом 7:4 в пользу противника.

Тем не менее, самарский клуб показал достойные результаты, что позволило ему оказаться на втором месте Кубка России.