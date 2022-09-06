Стали известны подробности ДТП в Новокуйбышевске, где легковушка снесла столб

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители сообщили подробности пугающей аварии, которая произошла в Новокуйбышевске во вторник, 6 сентября. Там легковой автомобиль снес столб и оказался под обочиной. Спасателям пришлось доставать застрявшего в салоне авто водителя. На месте также работали полицейские и медики.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в 16:50. 41-летний водитель «Kia Jes» ехал по Восточному шоссе в сторону Новокуйбышевска.

– По предварительной информации, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень, после чего столкнулся со световой опорой, – информирует ГУ МВД по региону.

После столкновения со столбом иномарка оказалась в кювете, водителя пришлось госпитализировать с места ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.