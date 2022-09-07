Руководитель ПАО из Самары для «спасения» денег перевел мошенникам более 1,5 миллионов рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель публичного акционерного общества из Самары перевел мошенникам более 1,5 миллионов рублей, чтобы «спасти» деньги.

— Неизвестный человек позвонил на мобильный телефон руководителя отдела в сфере теплоснабжения, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Представившись работником финансовой организации, он сообщил, что в прямо в этот момент мошенники пытаются похитить деньги с банковского счёта руководителя. Единственные вариант, чтобы успеть «спасти» их, – это перевести якобы на безопасный счет.

Так, 43-летний мужчина выполнил все продиктованные указания и перевел 1 миллион 695 тысяч рублей на счета, которые ему продиктовали. После того, как деньги были переведены, мошенник прекратил разговор и на последующие звонки больше не отвечал. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.