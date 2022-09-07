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Общество7 сентября 2022 4:33

Власти назвали предварительные сроки подачи отопления в Самаре

Ориентир – конец текущего месяца
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жилой фонд готов к холодам на 97,3%

Жилой фонд готов к холодам на 97,3%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областная столица вовсю готовится к предстоящим холодам. Несмотря на то, что на улице стоит относительно теплая погода, городские власти уже озвучили предварительные сроки подачи отопления.

– Ориентир на двадцатые числа сентября, если к этому времени наступит значительное похолодание. По нормативу отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже в течение 5 суток подряд, – рассказали в мэрии Самары.

Отмечается, что в данный момент идет подготовка жилого фонда, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Между тем соцобъекты готовы на 96,7% – из 662 подготовлено 640. Готовность многоквартирных домов составляет 97,3% – 9 923 дома из 10 195.