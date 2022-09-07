Власти утвердили документацию по планировке Загородного парка в Самаре

Территорию парка ждет полное обновление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается подготовка к масштабной реконструкции Загородного парка. Документация по планировке территории уже подготовлена и одобрена властями. Об этом сообщили в областном правительстве.

– Утвердить документацию по планировке территории в целях реконструкции объекта регионального значения «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (загородный парк)», – следует из постановления, подписанного первым вице-губернатором, председателем правительства региона Виктором Кудряшовым. Документ датирован 5 сентября 2022 года.

Напомним, Загородный парк ждет полное обновление. Здесь планируют обустроить эко-тропу, велодорожки, три фонтана, скалодром и скейт-парк. В списке также значатся три детские и четыре спортивные площадки, тренировочное футбольное поле. А зимой жители города смогут отдыхать в зоне для катания на тюбингах.