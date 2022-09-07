Фура и легковушка сгорели дотла на трассе М-5 в Самарской области

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 7 сентября 2022 года, в Самарской области произошло страшное ДТП. На трассе М-5 столкнулись фура и легковой автомобиль. После столкновения машины вспыхнули. Информацию «КП-Самара» сообщил собственный источник.

Авария произошла в районе поворота на поселок Елшанка с трассы М-5 в Сергиевском районе. На месте происшествия работают пожарные и полиция.

– Фура была загружена шпалами. Марку легкового авто определить трудно – он практически полностью смят. Оба автомобиля выгорели дотла. Пожарные все еще тушат возгорание. Скорой помощи на месте аварии в данный момент нет – возможно, уже уехала, – сообщил «Комсомолке» очевидец ДТП.

Причина аварии пока остается неизвестной, как и количество пострадавших. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.