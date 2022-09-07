В Тольятти парень взял карту нового знакомого для оплаты выпивки в клубе и снял 50 тысяч рублей

Через несколько месяцев владельцу кредитки пришло уведомление о задолженности. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти у 51-летнего местного жителя с карты новый знакомый в клубе списал 50 тысяч рублей, пока ходил оплачивать спиртное.

— 19-летний парень летом этого года познакомился в одном из ночных клубов с мужчиной, который попросил его оплатить спиртное в баре его картой, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек снял деньги с карты и сказал, что на карте недостаточно средств. Тогда мужчина дал ему другую кредитную карту. Часть наличных сновь была снята, но счет в баре тоже с них оплачен.

Через несколько месяцев после этого владельцу кредитки пришло уведомление о задолженности. Он личным кабинетом не пользовался и операции по счету не отслеживал. Парня задержали по месту жительства в Автозаводском районе.

Он вину признал и рассказал, что все деньги, снятые с карты на сумму 50 тысяч, уже потратил на личные нужды. Но возместить ущерб пообещал. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а парень задержан. Полицейские проверяют не было ли им совершено схожих преступлений.