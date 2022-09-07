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Происшествия7 сентября 2022 5:55

В полиции сообщили о пострадавших в ДТП на трассе М-5 в Самарской области, где сгорели два автомобиля

Авария унесла жизни нескольких человек, один доставлен в больницу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сотрудники полиции работают на месте происшествия

Сотрудники полиции работают на месте происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна новая информация о страшном ДТП, которое произошло около 5 часов утра 7 сентября 2022 года в Сергиевском районе. На трассе М-5 около поворота на село Елшанка столкнулись грузовой и легковой автомобиль. После столкновения машины вспыхнули.

Очевидцы рассказывали, что оба автомобиля буквально сгорели дотла. На месте ЧП работали пожарные службы и полиция.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии два человека погибли, один пострадавший доставлен в больницу.

– Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Правоохранители оградили участок аварии, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.