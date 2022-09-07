Самарцев приглашают принять участие в турнире «Чистые игры» 10 сентября

Количество мест для участия ограничено. Фото: «Чистые игры»

В субботу, 10 сентября, самарцев приглашают присоединиться к турниру «Чистые игры», который пройдет в рамках фестиваля Rosbank Future Cities.

Командные соревнования, экологические активности, призы для победителей приготовлены для участников. Игра пройдет 10 сентября в 11:00 в лесном массиве вдоль реки Татьянка поселка Сухая Самарка (спуск у дома Ул. Белорусская №129).

Количество мест для участия ограничено. Когда оно достигнет максимального значения, регистрация закончится. Каждая команда может состоять максимально из 4 человек. Для участия необходимо зарегистрироваться всей командой. Организаторы рекомендуют взять с собой кружку, прийти в удобной одежде и обуви.

Команда может получить дополнительные баллы. Два начисляется за предварительную регистрацию, три – за прохождение экологической станции всем составом, четыре – за кружку у каждого члена команды (не одноразовые).