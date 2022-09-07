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Общество7 сентября 2022 6:31

Самарский психолог рассказала об апатии из-за наступления осени и «спасении» в алкоголе

Осенняя пора может снизить эмоциональное состояние
Ирина СИНЕГУБОВА
Новое время года влечет за собой сокращение светового дня, пасмурную погоду, недостаток сна.

Новое время года влечет за собой сокращение светового дня, пасмурную погоду, недостаток сна.

Главный внештатный психолог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Ковшова рассказала об ухудшении настроения и самочувствия из-за наступления осени, а также почему не стоит «лечиться» алкоголем.

— Осень в жизнь многих людей приносит апатию. В этот период ощущается сенсорный голод, в жизни становится меньше впечатлений. Употребление спиртного используется как возможность испытать эмоциональный подъем, — отмечает специалист.

Новое время года влечет за собой сокращение светового дня, пасмурную погоду, недостаток сна и полноценного отдыха. Все это отражается на внутреннем состоянии человека. Как объясняет Ольга Ковшова, при употреблении алкоголя происходит резкий выброс эндорфинов, человек ощущает долгожданное удовлетворение.

Но со временем мозг приспосабливается к этому, и зависимый человек уже не может без алкоголя испытывать положительные эмоции, а также справляться с болезненными реакциями. У человека с зависимостью происходит отрицание и нарушается причинно-следственная связь. Вместо того, чтобы понять: алкоголь и есть первопричина неудовлетворенности жизнью, он думает: «У меня все плохо, поэтому я пью». Чтобы помочь близкому прекратить употребление алкоголя, нужен комплексный подход к решению тех сложностей, с которыми он столкнулся.