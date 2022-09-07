Самарский психолог рассказала об апатии из-за наступления осени и «спасении» в алкоголе

Новое время года влечет за собой сокращение светового дня, пасмурную погоду, недостаток сна.

Главный внештатный психолог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Ковшова рассказала об ухудшении настроения и самочувствия из-за наступления осени, а также почему не стоит «лечиться» алкоголем.

— Осень в жизнь многих людей приносит апатию. В этот период ощущается сенсорный голод, в жизни становится меньше впечатлений. Употребление спиртного используется как возможность испытать эмоциональный подъем, — отмечает специалист.

Новое время года влечет за собой сокращение светового дня, пасмурную погоду, недостаток сна и полноценного отдыха. Все это отражается на внутреннем состоянии человека. Как объясняет Ольга Ковшова, при употреблении алкоголя происходит резкий выброс эндорфинов, человек ощущает долгожданное удовлетворение.

Но со временем мозг приспосабливается к этому, и зависимый человек уже не может без алкоголя испытывать положительные эмоции, а также справляться с болезненными реакциями. У человека с зависимостью происходит отрицание и нарушается причинно-следственная связь. Вместо того, чтобы понять: алкоголь и есть первопричина неудовлетворенности жизнью, он думает: «У меня все плохо, поэтому я пью». Чтобы помочь близкому прекратить употребление алкоголя, нужен комплексный подход к решению тех сложностей, с которыми он столкнулся.