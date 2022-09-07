Женщина на «Весте» сбила переходившую дорогу 12-летнюю девочку под Самарой

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло во вторник, 6 сентября в Усть-Кинельском. Там сбили 12-летнюю девочку. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 38-летняя водитель «Лада Веста» ехала по дороге «Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово» со стороны села Новый Сарбай в направлении Усть-Кинельского. В этот момент дорогу переходила 12-летняя девочка. В результате женщина допустила наезд на ребенка.

Отмечается, что девочку доставили в больницу. Полицейским предстоит установить все подробности произошедшего.

Напомним, еще одно страшное ДТП произошло утром 7 сентября в Сергиевском районе. На трассе М-5 столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате столкновения машины загорелись. Авария унесла жизни двух человек, один пострадавший доставлен в больницу.