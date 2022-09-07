МКД на пр. Карла Маркса в Самаре стал одним из победителей конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

В обустройство дома много сил вложил председатель ТСЖ "Жизнь" Александр Денисов

Стали известны итоги Всероссийского конкурса лучших практик управления МКД «Лучший дом. Лучший двор», инициатором которого выступила партия «Единая Россия». В нем приняли участие 82 региона страны, в том числе Самарская область.

Всего было шесть номинаций: «Лучшая практика работы совета МКД», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд», «Лучший двор» и «Лучшая практика проведения капитального ремонта». В каждой определили по три призовых места.

В тройке победителей оказалась и заявка от Самарской области. Жители дома № 17 по проспекту Карла Маркса в Самаре заняли первое место в номинации «Лучшая практика проведения капремонта». Много сил и энергии в обустройство дома вложил председатель ТСЖ «Жизнь», член общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Денисов.

- Добиться значительных результатов помогли комплексный подход ко всем вопросам и эффективное управление товариществом. А проводить работу с должниками и собственниками жилья мне, как председателю МКД, помог региональный проект «Единой России» - «Мой дом» и его обучающие семинары, - подчеркнул Александр Денисов.

Победители конкурса получат свои награды до 11 сентября 2022 года.