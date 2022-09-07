Самарцам назвали магазины с самыми низкими ценами на продукты

Мониторинг цен в торговых точках провели специалисты мэрии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары озвучили список магазинов с наиболее демократичными ценами на продукты. Перечень был составлен на основе мониторинга, который провели специалисты мэрии.

Лидирующую позицию в плане цен до сих пор занимает «Пятерочка» в Ташкентском переулке. Здесь обнаружили самую дешевую гречку (96,1 руб.), а также морковь (19,99 руб.), муку (29,99 руб.), подсолнечное масло (86,65 руб.). А килограмм кур в данной торговой точке обойдется в 137,99 рублей за килограмм.

Наиболее низкие цены на сахар зафиксировали в «Ленте» Железнодорожного района и в ТЦ «Гудок» – здесь он стоит 59,99 рублей. Здесь же можно приобрести самую дешевую свинину (250 руб. за кило). А на ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского покупатели найдут недорогую баранину и говядину – здесь она стоит 270 и 150 рублей за килограмм соответственно.