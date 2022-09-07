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Общество7 сентября 2022 6:50

Большинство самарцев умалчивают о состоянии автомобилей и обманывают покупателей при продаже

Некоторые считают, что без вранья машину не продать
Ирина СИНЕГУБОВА
Говорили правду 40% автолюбителей Самарской области.

Говорили правду 40% автолюбителей Самарской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу автомобильного сайта Дром, 60% самарцев умалчивают о состоянии своих автомобилей и обманывают покупателей.

— При этом 51% жителей региона считают, что они не обманывали, а немного недоговаривали, а 9% ответили, что без вранья машину не продать, — сообщает Дром.

Как оказалось, только 40% автолюбителей Самарской области говорили всю правду о состоянии машины. В среднем по стране каждому десятому приходилось говорить неправду. Самыми честными в стране, судя по опросу, оказались жители Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края.

Самые нечестные – Хабаровский, Приморский и Алтайский края. Всероссийский опрос проводился с 26 августа по 2 сентября 2022 года среди пользователей сайта Дром. Всего в нем участвовало около 9,5 тысяч человек.