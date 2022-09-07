Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС отмечает свой юбилей в сентябре 2022 года

Первые матчи сезона в первенстве ВХЛ самарская команда проведет на своем льду. Фото: ЦСК ВВС

В сентябре 2022 года самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС отмечает свой юбилей. В этом году клубу исполнилось 30 лет.

По информации с официального сайта клуба, в сентябре 1992 года на карте хоккейной России появилась команда с двойным названием ЦСК ВВС – «Маяк». Так получилось, что вместе слилось армейское и профсоюзное общество.

С сентября 2000 года ЦСК ВВС уже 9-й сезон выступает в высшей лиге. Как сообщает пресс-служба клуба, первые матчи сезона в первенстве ВХЛ самарская команда проведет на своем льду уже на следующей неделе.

Так, 17, 18, 20 и 21 сентября «летчики» сыграют в Дворце спорта имени В.С. Высоцкого на Молодогвардейской с клубом из Набережных Челнов. Спустя 10-дневную паузу ЦСК ВВС сыграет в Барнауле с победителем «регулярки» первенства ВХЛ прошлого сезона – «Динамо-Алтай».

А уже сегодня и завтра, 7 и 8 сентября, в 19:00 ЦСК ВВС проведет два спарринга в Набережных Челнах против соперника по первенству ВХЛ.