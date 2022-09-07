В Тольятти экс-чиновник брал взятки картами на оплату дизельного топлива

Подозреваемого задержали оперативники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинского чиновника задержали по подозрению во взяточничестве. Причем взятки оказались не совсем стандартными. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Подозрения оперативников пали на экс-руководителя управления потребительского рынка администрации Тольятти. Следствие полагает, что с февраля по декабрь 2021 года подозреваемый получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде карты на оплату дизельного топлива. Сумма на ней превышала 108 тысяч рублей.

– За незаконное вознаграждение задержанный должен был освободить от установленной законом ответственности взяткодателя, который вел финансово-хозяйственную деятельность на землях общего пользования без заключения аренды, – рассказали в СУ СК по региону.

В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.