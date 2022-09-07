Игорь Бутман выступит в честь столетия российского джаза в Самаре 9 сентября

В программе помимо московских артистов примут участие самарские исполнители. Фото: администрация Самары

В пятницу, 9 сентября, в рамках празднования 100-летия российского джаза в Самаре и Дня города на сцене выступит Игорь Бутман. Открытый концерт, посвященный юбилейной дате, пройдет в амфитеатре площади Славы. На сцене вместе с российским мэтром джаза выступит и Самарский джазовый оркестр, а также ансамбль «Движение», Дмитрий Болдырь&Ocean Jazz Band, Jazz life orchestra института культуры.

— Также на гала-концерте будут играть коллективы Fantine, Олег Аккуратов, Евгений Побожий, Вадим Эйленкриг и Даниил Крамер, — сообщили в администрации Самары.

Концерт проходит в рамках масштабной серии «От Калининграда до Сахалина», известные джазовые исполнители в октябре-ноябре этого года выступят и в других российских городах. Напомним, первые джазовые ансамбли в Самаре стали появляться в конце двадцатых годов ХХ века.

- Джаз в Куйбышеве-Самаре прошел все те этапы развития, которые пришлись на долю Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других крупных городов страны. Куйбышев основательно вошел в число джазовых городов Советского Союза еще в начале шестидесятых вместе с образованием здесь третьего в стране (после Ленинградского – 1958 г. и Московского – 1960 г.) джаз-клуба., - отметил член Гильдии джазовых критиков России Игорь Вощинин.