Появились кадры с места смертельного ДТП со сгоревшими автомобилями на трассе М-5 под Самарой

От фуры остались только сгоревшие конструкции Фото: скриншот с видео

Очевидцы поделились кадрами с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Сергиевском районе. Авария произошла рано утром 7 сентября 2022 года около поворота на село Елшанка. Здесь столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего оба вспыхнули.

Проезжающие мимо автомобилисты сообщали, что машины буквально сгорели дотла. Этот факт подтверждают и кадры с места происшествия. На записи видно, что фура выгорела полностью. Легковой автомобиль не заметно – не исключено, что его уже эвакуировали. На месте продолжают работать спецслужбы.

Напомним, смертельная авария унесла жизни двух человек, еще один пострадавший находится в больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.