Три пассажира Hyundai пострадали в столкновении с «Маздой» в Самарской области 6 сентября

Автомобилистка не уступила дорогу автомобилю, который ехал по встречке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 6 сентября, в 08:20 в Сызранском районе Самарской области девушка и два ребенка, находящиеся в Hyundai Solaris, пострадали в столкновении с автомобилем Mazda.

— 44-летняя женщина за рулем японской иномарки ехала со стороны города Сызрань в направлении автомобильной дороги М-5 «Урал», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время движения, поворачивая налево, автомобилистка не уступила дорогу Hyundai Solaris, у которого было преимущество движения. 36-летнего водитель двигался во встречном направлении, и произошло столкновение с автомобилем женщины.

В результате аварии пострадали три пассажира автомобиля Hyundai Solaris. Среди них 29-летняя девушка, 3-летний мальчик и 9-летняя девочка. Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося.