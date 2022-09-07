Возле дома многодетной семьи установили освещение в Самарской области

Вопрос с освещением решался около пяти лет. Фото: ЦУР Самарской области

Многодетная семья из Волжского района попросила в соцсетях Дмитрия Азарова о помощи: установить освещение около их дома на дороге в школу.

— Детям страшно передвигаться в тёмное время суток. У нас один дом в поле, где выдали землю, до ближайшей освещаемой улицы около 400 метров, — написал многодетный отец в соцсетях.

В семье он работает один, возить детей в школу и забирать оттуда возможности нет. По словам многодетных родителей, прокуратура района приезжала, увидела, что освещения нет, выписала предписание и все. Так вопрос и решался около пяти лет.

На просьбу установить всего две световых опоры около дома отреагировал самарский губернатор. По его сигналу администрация Волжского района выехала в Сухую Вязовку, нашли подрядчика и установили световые опоры и освещение.

В Самаре работает система мониторинга «Инцидент Менеджмент» – основной инструмент ЦУР Самарской области.