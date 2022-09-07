Российские музыканты поборются за 1 миллион рублей в Самарской области

Мероприятие будет посвящено 125-летию русского баяна.

С 20 по 24 сентября 2022 года Самарская область станет площадкой для выступления сотен музыкантов со всей России и ближнего зарубежья. В регионе состоится юбилейный XX Международный конкурс «Виват, Баян!». Он будет посвящен 125-летию русского баяна.

Участники соревнуются в 28 категориях. Основные – «Классика», «Варьете», «Композиторы», «Гармонь», «Электронные инструменты», «Баян Микс», «Педагог и ученик», «Любительская». Судить музыкантов будут профессора российских и международных музыкальных вузов. Лучших исполнителей определят в младшей и старшей группах. Победитель получит 1 миллион рублей.

Прослушивания пройдут в МКТК «Дирижабль» на ул. Куйбышева. Здесь же состоятся вечерние концерты – они будут проходить ежедневно в 19:30. 20 сентября перед зрителями выступят Олжас Нурланов и Павел Фомин, 22 сентября – Дмитрий Пахомов, Стефан Спасич, Сергей Шалимов и дуэт FUSION, 23 числа – заслуженный артист России Юрий Шишкин, 24 сентября – Сергей Осокин и Эдуард Аханов.

Также 24 сентября в 14:00 в Самарской государственной филармонии пройдет Гала-концерт с участием Сергея Войтенко и группы «БАЯН MIX».