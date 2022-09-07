В Самарской области поймали вора без двух пальцев и с порванным ухом

Рецидивиста в очередной раз ждет суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские задержали вора с яркими приметами. Преступника помогли поймать две его особенности — отсутствие двух пальцев и порванное ухо. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина обокрал случайного знакомого. Все произошло в Сызрани в районе поселка Сердовино. Жертвой преступника стал 39-летний местный житель. Мужчины познакомились на остановке общественного транспорта. Они решили выпить за встречу. В какой-то момент сызранец отлучился в магазин, а когда вернулся, нового друга на месте не оказалось. Вместе с ним исчез и телефон мужчины, в чехле которого находились деньги. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Потерпевший запомнил, что у нового приятеля нет двух пальцев и порвано ухо. Благодаря этим приметам полицейским и удалось отыскать вора. Им оказался 40-летний житель Сызрани, который уже не раз был судим. Он признал свою вину и вернул похищенный гаджет и деньги. Несмотря на это, в отношении мужчины все равно возбудили уголовное дело — по статье 158 УК РФ «Кража». Материалы уже направили на рассмотрение в Сызранский городской суд.