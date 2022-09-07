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Здоровье7 сентября 2022 8:46

Новые случаи заболевания Covid-19 выявили за сутки в Самарской области

Количество заболевших перевалило за 1600
Ирина СИНЕГУБОВА
Нарастающим итогом стало 418 880 случаев инфекции.

Нарастающим итогом стало 418 880 случаев инфекции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки, по данным на 7 сентября 2022 года, в Самарской области подтвердили еще 1648 случаев коронавирусной инфекции.

— В настоящий момент Самарская области занимает шестое место по ситуации с СOVID-19 в российских регионах, — сообщает сайт «стопкоронавирус.рф».

За сутки в регионе госпитализировано 112 человек, умерло от коронавируса два пациента. Нарастающим итогом стало 418 880 случаев инфекции. Рост числа заболевших в регионе продолжает набирать обороты.

Большое количество и выздоровевших. В их числе 1648 человек за прошедшие сутки. Специалисты рекомендуют жителям региона проходить вакцинацию, чтобы повысить коллективный иммунитет.