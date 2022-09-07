Четыре футболиста «Крыльев Советов» вошли в расширенный список сборной России

У игроков самарского клуба появился шанс войти в сборную по футболу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стал известен расширенный список сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией. В него вошли четыре игрока самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

- В расширенном списке сборной России оказались вратарь Иван Ломаев, полузащитники Александр Коваленко и Роман Ежов, а также нападающий Максим Глушенков, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Окончательный состав национальной команды объявят позднее. По данным РФС, товарищеский матч со сборной Киргизии, которая занимает 95 строчку в рейтинге ФИФА, состоится 24 сентября 2022 года. Это будет первая очная встреча соперников в истории. Во втором товарищеском матче команда Валерия Карпина может сыграть с Ираном.