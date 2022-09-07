В Тольятти снесут самовольно возведенное кафе «Бермуды» на бульваре Курчатова

Заведение расположено на большой территории Фото: Яндекс.Карты

В скором времени Тольятти останется без кафе «Бермуды» на бульваре Курчатова. Постройку должны снести – соответствующее решение вынес суд.

Как сообщает администрация города, проверка показала, что здание было возведено самовольно. Самостроем его признал и суд Автозаводского района. При этом сам собственник кафе 11 лет не платил за использование земельного участка.

– Только по состоянию на июнь 2021 года владелец задолжал свыше 3,5 млн рублей. Он на протяжении многих лет незаконно использовал городскую землю, зарабатывая при этом деньги. И, когда ему это официально предъявили, он снова отказался платить, – отметил глава города Николай Ренц.

По решению суда владелец должен был снести постройку за свой счет и освободить площадку. Однако некоторые жители его поддерживают. Они уверены, что вместе с кафе исчезнет благоустройство территории – здесь установлены малые архитектурные формы и фонтан. Николай Ренц отмечает, что этого не произойдет.

Что касается судьбы участка, на котором находится кафе, его планируют выставить на торги.

– После того, как будет сформирован данный земельный участок, его по закону выставят на торги, в которых в том числе сможет принять участие и нынешний собственник кафе «Бермуды». Как он поступит в этой ситуации, мы пока не знаем, так как он даже не явился на встречу, – поделился глава Тольятти.