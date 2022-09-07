В Самаре прошло торжественное открытие нового сквера на улице Ташкентской

Преобразование городской территории длилось около трех месяцев. Фото: администрация Самары

Вчера, 6 сентября, на улице Ташкентской в районе дома № 170 состоялось праздничное открытие нового общественного пространства – сквера.

— На пешеходных дорожках уложили плитку, установили скамейки, урны, качели, а также сделали освещение, — рассказали в администрации Самары.

Зону отдыха и развлечений оборудовали детской площадкой и скалодромом. Заниматься спортом теперь жители смогут на площадках для воркаута. Облагородили и территорию вокруг: провели санитарную обрезку зеленых насаждений и положили газон.

Преобразование городской территории длилось около трех месяцев. Идея организовать пространство для отдыха возникла у активных жителей находящихся рядом домов еще три года назад. Новый сквер на Ташкентской самарский блогер показал с высоты птичьего полета.

Напомним, дизайн-проект сквера занял второе место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий Самары, которое прошло с 26 апреля по 30 мая прошлого года. За него проголосовало почти 25 тысяч человек.

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