В Самарской области мужчина вернулся повторно украсть бытовую химию с продуктами и его поймали

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Жигулевске сотрудники полиции поймали мужчину, который во второй раз вернулся в магазин, чтобы снова украсть продукты питания и бытовую химию.

— Директор магазина продовольственных товаров сообщил о краже, которая произошла в сентябре этого года, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из торгового зала мужчина похитил товары на сумму 3500 рублей. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку с описанием мужчины. А он сам повторно пришел в магазин на следующий день.

Его узнали работники и вызвали сотрудников полиции. 47-летнего безработного жителя Тольятти задержали. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Краденые товары мужчина продал случайному прохожему за 3 тысячи рублей, а деньги потратил. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.