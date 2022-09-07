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Происшествия7 сентября 2022 9:46

В Самарской области мужчина вернулся повторно украсть бытовую химию с продуктами и его поймали

Мужчину узнали сотрудники магазина
Ирина СИНЕГУБОВА
Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Жигулевске сотрудники полиции поймали мужчину, который во второй раз вернулся в магазин, чтобы снова украсть продукты питания и бытовую химию.

— Директор магазина продовольственных товаров сообщил о краже, которая произошла в сентябре этого года, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из торгового зала мужчина похитил товары на сумму 3500 рублей. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку с описанием мужчины. А он сам повторно пришел в магазин на следующий день.

Его узнали работники и вызвали сотрудников полиции. 47-летнего безработного жителя Тольятти задержали. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Краденые товары мужчина продал случайному прохожему за 3 тысячи рублей, а деньги потратил. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.