За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 1693 жителей Самарской области

За сутки было проведено 8308 исследований на КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость COVID-19. По данным на 6 сентября коронавирусом заболели чуть более 1,5 тысяч жителей губернии. А в среду, 7 сентября, к ним добавились еще 1693 пациента. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

В очередной раз лидирующую позицию заняла Самара – здесь выявили 768 случаев. На второй строке оказался Тольятти (352), третью занял Кинель (86), четвертую – Сызрань (40). 35 человек заболели в Волжском районе, 34 – в Новокуйбышевске, 31 – в Чапаевске. В Жигулевске и Похвистнево зафиксировали по 24 случая и еще 7 – в Октябрьске.

В муниципалитетах статистика, по большей части, ниже, чем в городах. В Красноярском районе коронавирус обнаружили у 25 пациентов, в Богатовском и Кинель-Черкасском районах у 24 человек, в Хворостянском – у 23, в Кинельском – у 18, в Борском – у 16. Еще по 15 случаев было зафиксировано в Красноармейском, Ставропольском и Шигонском районах, 13 в Сызранском, 11 в Похвистневском и по 10 случаев в Клявлинском и Пестравском районах.

Оставшиеся муниципальные образования продемонстрировали относительно низкий рост заболеваемости. Например, в Алексеевском и Приволжском районах зафиксировали по 2 и 1 случаю соответственно.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 418 880 жителей губернии. Из них 7972 скончались, в том числе двое – за прошедшие сутки.