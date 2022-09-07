Синоптики предупреждают о заморозках на территории Самарской области

Морозы ударят в ночь на 8 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область придут очередные заморозки. Морозная погода ожидается в ночь на 8 сентября 2022 года. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Приволжское УГМС.

– В Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура составит -0, -2 градуса. Объявлен оранжевый уровень опасности, – отмечают в региональном ГУ МЧС.

Жителей просят внимательно следить за погодными условиями и бережно относиться к своему здоровью – одеваться теплее, не допускать переохлаждения. Владельцам огородов рекомендуют спрятать урожай под пленкой, а водителям – быть осторожнее на дорогах.

По данным синоптиков, в следующие дни в Самарской области сохранится холодная погода. Температура воздуха днем не превысит 11-14 градусов тепла.