Коза в тулупе или слон в фуражке? Кто мог бы стать рекламным символом Самары

Коза в тулупе могла бы стать отличным символом Самары

Милые пони в шерстяных свитерах стали визитной карточкой Шотландии. Рекламная кампания стала вирусной и привлекла внимание миллионов человек по всему земному шару. А всего-то понадобилось нарядить в вязанную одежду шотландских пони. Мы решили тоже придумать Самаре рекламный символ, но для начала нужно определиться, что же это может быть. Спросить мнение мы решили у наших читателей. Варианты есть, но принимаются и возможные интересные идеи от каждого.

Итак, у нас пока несколько предположений, кто бы мог стать таким же популярным символом Самары и красоваться на обложках журналов о путешествиях. Первый вариант логичный - коза красуется на гербе города, так что ее и берем. Нарядить можно в купальник - ведь Самара город-курорт, или в тулуп - как отметили наши читатели, на улице уже не май месяц.

Второй вариант барсук - город барсуков есть в Жигулевском заповеднике и вообще эти животные очень милые. Облачить его можно в галстук-бабочку или в платочек, как будто он готовится исполнить песню про Самару-городок.

И, конечно же, мы не могли не вспомнить про слонов. Помните вот эту поговорку, что Самара - родина слонов? На него наденем фуражку - фураги ведь тоже наше явление, с Безымянки.

А может быть у вас есть свои варианты? Делитесь ими скорее.