Самарских предпринимателей приглашают на бизнес-завтрак для обмена лучшими практиками

Бизнес-завтрак состоится 8 сентября 2022 года в общественном центре Сбера

В четверг, 8 сентября 2022 года, в Самаре пройдет бизнес-завтрак «Цели устойчивого развития и бизнес: проблемы, лучшие практики и перспективы». Местом его проведения станет общественный центр Сбера на улице Вилоновской, 13. Начало — в 11:00.

Мероприятие будет направлено на популяризацию лучших практик бизнес-сообщества Самарской области в достижении целей устойчивого развития и ESG. Оно будет полезно и новичками, и опытным организациям.

Одна из целей бизнес-завтрака — информирование общественности об ответственном бизнесе региона, формирование доверия и позитивного отношения к бизнес-сообществу, которое заботится о решении социальных и экопроблем.

Встреча пройдет при поддержке и с участием спикеров правительства Самарской области, Поволжского банка ПАО «Сбербанк», ТПП, ИД «Комсомольская правда» и бизнес-сообщества. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.