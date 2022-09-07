В Самарской области многие жители перестали бояться увольнения

Все больше жителей перестают бояться увольнения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты узнали, что большинство жителей перестало бояться увольнения с работы. Аналитики предоставили данные опроса.

По информации службы исследований hh.ru, в третьем квартале текущего года снизилась доля тех, кто боится остаться без работы. Таких опрошенных стало на 4% меньше, чем во втором квартале. Также 25% респондентов отметили, что на их текущем месте работы все еще существует угроза увольнения.

Чаще остальных боятся остаться без работы сотрудники из сферы управления персоналом - 39%, из розничной торговли – 35%, из сферы транспорта и логистики – 31%, специалисты сфере закупок – 29%.